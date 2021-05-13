Исламистские радикалы из движения ХАМАС готовились запустить противотанковую управляемую ракету из комплекса российского производства «Корнет» по израильским военным. ЦАХАЛ ударил на опережение, сохранив жизнь еврейских солдат.

Об этом передает Times of Israel.

Военные ЦАХАЛ заявили, что они «нанесли удар и предотвратили» нападение, помешав террористической ячейке выпустить ракету.

Ранее НикВести сообщали, что члены террористического движения ХАМАС выпустили противотанковую ракету по бронемашине ЦАХАЛ — 1 израильский военный погиб, 2 находятся в пограничном со смертью состоянии, медики борются за их жизнь. Похороны штаб-сержанта 21-летнего Омера Табиба пройдут в Елякиме.