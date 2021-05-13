Олега Самсонова, помощника депутата горсовета Николаева Владислава Чайки, попросили не превышать полномочия, не перебивать депутатов и не мешать главе постоянной депутатской комиссии вести заседания.

Один из таких случаев произошел в среду, 12 мая, в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам ЖКХ горсовета Николаева, - сообщает корреспондент НикВести.

Замечание озвучил Дмитрий Иванов, глава комиссии по ЖКХ. Как известно, именно председатель комиссии ведет заседание, это прописано в Положении о работе комиссии.

— Вы нас всех поучаете, что в таком порядке нужно слово брать, а сами никогда его не берете, - указал Дмитрий Иванов. — Я его взял, после того, как выступил депутат, - ответил Олег Самсонов. — А кто вам его дал? – поинтересовался глава комиссии. — Дмитрий Степанович, я для того, чтобы была польза военному братству пойду и не на это, - так ему ответил помощник депутат.

Как правило, Олег Самсонов объясняет свои поступки тем, что «беспокоится о горожанах». Вот, например, как в этот же день он ответил главе комиссии на другое замечание.

— Дмитрий Степанович, прекращайте. У нас с вами есть разница в позиции, но не в отношении к горожанам. Горожан мы с вами одинаково уважаем и помогаем им чем можем, - сказал Олег Самсонов.

После очередного выступления Олега Самсонова ему сказали: «Иногда не понятно, кто из вас помощник, а кто депутат».

Также 22 апреля он не прекратил выступление на просьбу Дмитрия Иванова, который говорил, что из-за него он не может начать работу выездной комиссии.

— Я хочу начать комиссию, - сказал Дмитрий Иванов. — Извините, сейчас я закончу, еще 2 слова, - ответил ему помощник депутата.

Позже ему сделала замечание и Елена Киселева, депутат горсовета.

— Хватит, ну реально. Вы сбиваете с мыслей этим потоком слов, - сказала она.

Напомним, что Олег Самсонов сразу не признавал результаты выборов городского головы, объявив, что, по его мнению, за фальсификацией результатов выборов стоит именно мэр Александр Сенкевич, так как горизбирком не допустил к выборам наблюдателей от ряда организаций.

Также кандидат на пост Николаевского городского головы от «ОПЗЖ» Владислав Чайка в эфире телеканала 112 объявил себя победителем избирательной гонки. Он также анонсировал наказание для всех коррупционеров, которые, по его словам, последние пять лет грабили город и вели город к застою.

В итоге Пятый Апелляционный административный суд отказал Владиславу Чайке в деле об отмене результатов выборов Николаевского городского головы.