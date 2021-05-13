По предварительным итогам декларационной кампании доходы, полученные в прошлом году в сумме более 1 миллиона гривен, задекларировали 8 451 человек, что на 6% больше по сравнению с годом ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы.

«По предварительным итогам декларационной кампании доходы в сумме более 1 миллиона гривен задекларировали 8 451 человек. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 6 процентов. Более 1 миллиарда гривен доходов задекларировал житель г. Киева», — говорится в сообщении.

Традиционно наибольшее количество миллионеров учитывается в г. Киеве (3 375 человека), Днепропетровской (684 человека), Харьковской (595 человек) и Киевской (540 человек) областях.

В целом миллионерами задекларированы доходы в сумме 70,4 млрд грн, определены к уплате налога на доходы физических лиц в сумме 1,6 миллиарда грн, военного сбора — 0,2 миллиарда гривен.

Самая большая сумма к уплате в бюджет определена жителем г. Киева из доходов, полученных за пределами Украины — почти 80 миллионов гривен, в том числе налог на доходы физических лиц — 66,5 миллиона гривен и военный сбор — 11,1 миллиона гривен.

Налоговые обязательства к уплате в бюджет в сумме более 20,0 миллиона гривен по результатам 2020 года определены 12 лицами на общую сумму 418,0 миллиона гривен, или 15 процентов от общей суммы налоговых обязательств (с учетом наибольшей суммы). По территориальности половина таких граждан учитываются в г. Киеве, по два человека — в Одесской и Киевской областях, по одному человеку — в Харьковской и Львовской областях.

В целом, по оперативным данным, в 2021 году доходы, полученные в течение прошлого года, задекларировали почти 472 тысяч граждан, что на уровне прошлого года.

Активнее всего декларировали доходы жители Запорожской (почти 51 тысяч деклараций), Днепропетровской (мажет 40 тысяч деклараций) и Херсонской (более 37 тысяч деклараций) областей.

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