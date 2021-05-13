Кабмин обратился в Верховный суд с жалобой на предыдущие решения судов нижнего уровня, которые заморозили расформирование Инспекции по подготовке и дипломированию моряков с дальнейшей передачей функций этого ведомства Государственной службе морского и речного транспорта.

Об этом пишут Ports.ua.

Как следует из материалов дела №640/31875/20, жалоба Кабмина на постановление Окружного административного суда Киева от 23 декабря 2020 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 9 марта 2021 года поступила в суд кассационной инстанции в середине апреля.

— Кассационная жалоба подана по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части четвертой статьи 328 КАС Украины, а именно: предметом кассационного обжалования является решение суда первой инстанции об обеспечении иска и принятое по результатам ее пересмотра в апелляционном порядке постановление суда апелляционной инстанции; основаниями кассационного обжалования является неправильное применение судами норм материального права и нарушение норм процессуального права, — указано в материалах дела.

Ознакомившись с кассационной жалобой, Верховный суд пришел к выводу, что она соответствует требованиям статьи 330 КАС Украины, и оснований для оставления ее без движения, возвращения или отказа в открытии кассационного производства отсутствуют. В этой связи, 27 апреля издано постановление суда об открытии кассационного производства.

Отмечается также, что постановлением Верховного суда от 14 апреля 2021 года открыто кассационное производство по жалобе Министерства инфраструктуры на постановление Окружного административного суда Киева от 23 декабря 2020 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 9 марта 2021 года. В связи с тем, что указанные кассационные жалобы поданы на решения, вынесенные по одному и тому же делу, производство по этим кассационным жалобам решено объединить в одно.

Ранее НикВести сообщали, что бывший президент Грузии, глава Одесской облгосадминистрации 2015-2016 годов Михеил Саакашвили обвинил народного депутата от «Слуги народа» Игоря Негулевского в том, что он якобы наживается на взятках в сфере сертификации моряков.