Россия перебросила в оккупированный Крым тяжелую военную технику, танки T-72Б3, 120-мм гаубицы и минометы, бронемашины и другое оборудование.

Об этом в четверг заявила в ОБСЕ руководительница миссии США в этой организации Элизабет Розенсток-Силлери, пишет ZN.ua.

По ее словам, размещение техники и военных в Крым происходит несмотря на заявления Москвы об отводе войск от украинских границ.

Дипломат отметила, что ситуация в восточной Украине продолжает вызывать беспокойство, а возглавляемые Россией силы усилили попытки создавать препятствия наблюдателям СММ, или блокировать их свободу передвижения.

— Последние инциденты в ходе которых возглавляемые Россией силы требовали таможенных форм наблюдателей СММ являются беспрецедентными и составляют значительную эскалацию и давление. Как всегда, в основном большинство ограничений свободы передвижения происходит на контролируемых Россией территориях, — отметила Элизабет Розенсток-Силлери.

Как сообщалось, ударная группировка вооруженных сил РФ в оккупированном Крыму продолжает усиливаться, вдобавок к уже переведенным частям на полуостров передислоцировали части 58-ой армии ЮВО.