В Сумах, Черкассах, Хмельницком и Кропивницкому приняли решение, что школьники будут учиться в июне 2021 года.

Об этом сообщает «НУШ».

Так, обучение закончится:

• в Сумах - 11 июня;

• в Черкассах - 8 июня;

• в Хмельницком - 11 июня;

Кроме того, некоторые начальные школы в Кропивницком будут учиться дo 7 абo 14 июня.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что в городе нельзя полностью следовать реформе Минобразования и закрыть 10-11 классы во всех школах, которые под нее попадают.

По его мнению, нужно реформировать школы экстерриториально. Он добавил, что власти должны либо организовать подвоз учеников из других районов, либо оставлять/открывать старшие классы в школах микрорайонов, где достаточное количество детей.