Украинская сторона углубляет сотрудничество с Соединенными Штатами в вопросах противодействия кибернападениям и намерена присоединиться к ежегодным учениям Cyber Flag.

Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Укринформ.

— Этот вопрос (кибербезопасности) чрезвычайно важен, и мы понимаем большие уязвимости, которая есть, в том числе в Украине, потому что мы с 2014 года постоянно испытываем различные кибератаки как на критически важную инфраструктуру, так и на банки, на финансовую систему, - заметила Оксана Маркарова.

Она подчеркнула, что Украина с начала российской агрессии накопила большой объем информации, а также опыт противодействия кибератакам со стороны РФ.

— Сейчас мы работаем очень активно в нашем кибердиалоге с Соединенными Штатами, - отметила Оксана Маркарова..

В этом контексте она сообщила, что СБУ во взаимодействии с американскими коллегами остановили более 350 кибератак.

— И сегодня мы хотим поднять этот вопрос на следующий уровень - то есть кроме активного двустороннего сотрудничества с США мы также заявили о своем желании присоединиться к учениям Cyber Flag, что позволит нам также очень сильно расширить тренировки и обучение специалистов в этом направлении, - подчеркнула Оксана Маркарова.

Учения Cyber Flag проводятся Министерством обороны США во взаимодействии с другими агентствами и ведомствами с 2011 года на регулярной основе. В них принимают участие сотни специалистов с целью повышения готовности к реагированию на кибератаки, а также налаживания взаимодействия между ведомствами, а также союзниками и партнерами.

Как сообщалось, за прошлые сутки, 12 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.