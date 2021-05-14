Активистка и экс-депутат Верховной Рады Татьяна Черновол опровергла слова Дмитрия Гордона о том, что пятый президент Петр Порошенко договорился с Кремлем о сдаче Мариуполя.

Такое заявление участница Революции Достоинства сделала в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1».

Татьяна Черновол рассказала свой опыт, который она получила, будучи непосредственной свидетельницей событий 2014 году у Мариуполя.

— Я тогда была в составе «Азова». Я не хочу сказать, что «Азов» не готов был защитить Мариуполь — конечно, готов. Мы все горели желанием защитить Мариуполь. Весь состав «Азова» тогда стоял на блок-посту с оружием и ждал нашей очереди пойти в бой. Напомню, тогда российские войска наступали на Мариуполь. Однако в бой мы не пошли — воевала армия, в том числе 72 бригада. Воевала Нацгвардия, они шли в бой. Имели потери. Мы стояли на блокпосту, потому что ждали в принципе приказа пойти в бой, но так в бой мы не пошли. Шансы у нас были небольшие, потому что «Азов» тогда был вооружен фактически исключительно автоматами, поэтому это было рациональное решение украинского командования — придерживать «Азов» в резерве. Ситуация была достаточно сложная, но надо отметить особую роль украинской артиллерии, которая нанесла большие потери российским десантникам, которые тогда были под Мариуполем. И это дало возможность тогда Порошенко с позиции силы вести переговоры по Минских сделках. Поэтому я хочу отметить, что тот день — это была большая победа Порошенко. В частности, благодаря ей я осталась, например, живая и многие другие остался живы, — рассказала Татьяна Черновол.

Бывший парламентарий отметила, что Дмитрий Гордон выдает версию, выгодную Кремлю, из чего каждый делает выводы сам.

— Вы пользуетесь информацией, поступающей от кремлевских агентов. Понятно, какую сторону вы защищаете, — отметила Татьяна Черновол.

Напомним, в ближайшее время будет подан первый иск от имени Порошенко против Гордона за клевету.