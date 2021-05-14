Правительство Литвы согласовало выделение 200 тысяч доз вакцин от коронавируса странам Восточного партнерства. Украина получит от партнера половину - 100 тысяч доз.

Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Также вакцины будут предоставлены Грузии (15 тысяч доз) и Молдове (11 тысяч доз).

— Правительство Литвы только что подтвердило 200 тысяч вакцин для стран Восточного партнерства. Небольшой шаг от Литвы, надеюсь, наши партнеры в Европе присоединятся в солидарности со многими другими, - написал Габриэлюс Ландсбергис.

Напомним, ранее в Минздраве сообщали, что поставки вакцины от коронавируса американской компании Pfizer по контракту на 20 млн доз ожидается до конца мая. Первая партия будет состоять из 500 тысяч доз.

Напомним, в Украине за последние сутки было зафиксировано 7562 новых случаев коронавируса, 287 человек умерли от последствий COVID-19.

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