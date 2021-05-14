Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в резких выражениях прокомментировал нападения исламистских радикалов на синагоги в Германии.

Об этом пишет Delfi.

Глава государства отметил, что экстремистов, которые рвут и сжигают флаги с звездой Давида и кричат антисемитские лозунги, ждет судебное преследование. По словам президента, злоупотребление свободой демократии всегда приводит к преступлению, которое должно быть наказываться соизмеримо с тяжестью деяния.

Президент Штайнмайер отметил, что основной закон Федеративной республики Германии гарантирует право на свободу выражения мнений и демократии, однако власти не потерпят проявлений ненависти к евреям, от кого бы они не исходили.

Напомним, в немецких городах Бонн и Мюнстер на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке совершили нападение на синагоги. Перед синагогами были сожжены флаги Израиля.