Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) отменила запланированные на сегодня, 14 мая, авиарейсы из Киева в Тель-Авив и обратно.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Такое решение было принято из-за угрозы безопасности на фоне обострения конфликта Израиля с Палестиной.

— Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» информирует, что в соответствии с NOTAM, выданным авиационными властями Израиля, а также с целью обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, рейсы МАУ, следующие в/из TLV: PS778 / PS1777 14 мая отменены, - говорится в сообщении.

Пассажиров просят внимательно следить за обновлением информации на сайте авиакомпании, а также на сайтах аэропорта «Борисполь» и аэропорта Бен Гурион.

Отмечается, что информация о рейсах будет обновляться ежесуточно.

В случае появления новой информации пассажиров также проинформируют путем направления информации на электронную почту, которая была указана во время бронирования или покупки билета.

— Безопасность пассажиров и экипажей является первым приоритетом авиакомпании МАУ. Поэтому решение по осуществлению рейсов будет пересматриваться каждые 24 часа с учетом наличия или отсутствия ограничений для осуществления полетов в аэропорту ТLV, - пояснили в МАУ.

Для билетов с фактически отмененными рейсами возможны следующие действия:

Изменение даты путешествия на рейсы МАУ без оплаты штрафа и доплаты по тарифу в оригинальном классе в течение срока действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом.

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Возврат средств

Напомним, накануне, 13 мая, рейс в Израиль также был отменен.

Ранее появилась информация, что ВВС ЦАХАЛ и наземные силы Израиля начали наносить удары по Сектору Газа. Операция началась в ответ на ракетные обстрелы.