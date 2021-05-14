Руководитель Николаевской региональной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Юрий Загородний заявил, что на Донбассе нет следов российских войск.

Об этом он заявил в эфире Радио НВ,

На прямой вопрос ведущей есть ли следы российских войск на Донбассе парламентарий ответил отрицательно.

— Российской агрессии на востоке Украины нет. Есть внутренний вооруженный конфликт, — дал свою оценку Юрий Загородний.

После этого он продолжил сравнив наличие российской техники у боевиков с поставками Украине техники от США,

— США являются стороной конфликта на Донбассе? А их техника военная тут есть, — отметил нардеп.

Напомним, народный депутат Юрий Загородний считает нецелесообразным увеличивать штат областного совета и выделять ₴5 млн из местного бюджета на установку огромного флага.