Руководитель Николаевской региональной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Юрий Загородний заявил, что на Донбассе нет следов российских войск.
Об этом он заявил в эфире Радио НВ,
На прямой вопрос ведущей есть ли следы российских войск на Донбассе парламентарий ответил отрицательно.
— Российской агрессии на востоке Украины нет. Есть внутренний вооруженный конфликт, — дал свою оценку Юрий Загородний.
После этого он продолжил сравнив наличие российской техники у боевиков с поставками Украине техники от США,
— США являются стороной конфликта на Донбассе? А их техника военная тут есть, — отметил нардеп.
Напомним, народный депутат Юрий Загородний считает нецелесообразным увеличивать штат областного совета и выделять ₴5 млн из местного бюджета на установку огромного флага.
Руководитель Николаевской региональной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Юрий Загородний заявил, что на Донбассе нет следов российских войск.
Об этом он заявил в эфире Радио НВ,
На прямой вопрос ведущей есть ли следы российских войск на Донбассе парламентарий ответил отрицательно.
— Российской агрессии на востоке Украины нет. Есть внутренний вооруженный конфликт, — дал свою оценку Юрий Загородний.
После этого он продолжил сравнив наличие российской техники у боевиков с поставками Украине техники от США,
— США являются стороной конфликта на Донбассе? А их техника военная тут есть, — отметил нардеп.
Напомним, народный депутат Юрий Загородний считает нецелесообразным увеличивать штат областного совета и выделять ₴5 млн из местного бюджета на установку огромного флага.