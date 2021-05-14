Президент Турции Рейджеп Эрдоган заявил, что страна защитит жизни палестинцев с тем же упорством, с которым оказывала помощь Азербайджану в конфликте за Нагорный Карабах.

Об этом он рассказал в обращении к нации.

Лидер Турции назвал Израиль — террористическим государством.

— Мы скорбим и возмущены жестокостью Израиля, который является террористическим государством. Как мы решительно поддерживали борьбу Азербайджана за освобождение своих земель от оккупации, сегодня мы с тем же чувством выступаем против угнетения в палестинских городах и Иерусалиме, — подчеркнул Рейджеп Эрдоган.

Президент Турции рассказал о переговорах с главами правительств 19 стран по ситуации в секторе Газа. Эрдоган отметил, что «Израиль перешел все границы».

— Если мы немедленно не остановим агрессию Израиля в Палестине, особенно в Иерусалиме, завтра все окажутся мишенью этого дикого менталитета, — высказался он.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что Израиль должен отвечать на провокации ХАМАС и жестоко наказывать террористов.