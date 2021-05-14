Служба безопасности Украины объявила о подозрении бывшему народному депутату Семену Семенченко в обстреле из гранатомета в 2019 году здания телеканала «112 Украина»
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Там квалифицировали это как теракт и заявили, что он был совершен во время избирательной кампании в Верховную Раду и использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против Украины.
Отмечается, что для совершения преступления Семен Семенченко задействовал двух участников подчиненного ему вооруженного формирования.
Сообщается, что в июне 2019 года подозреваемый вместе с сообщником провел разведку местности вблизи здания телеканала. Они выбирали «оптимальный способ совершения теракта, в частности, пути отхода с места преступления и наличие камер видеонаблюдения».
Также по информации силовиков, Семен Семенченко организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления, отмечают в Службе безопасности.
По версии следствия, по первоначальному замыслу организатора, исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него много взрывчатки, припарковать у здания телеканала и в определенное время взорвать.
«Вместо этого для сокрытия лиц-исполнителей и организатора, было принято решение совершить террористический акт из-за обстрела здания телеканала из противотанкового гранатомета», — говорится в сообщении.
В СБУ отмечают, что во время обысков в квартирах фигурантов дела в столице и в Киевской области обнаружили и изъяли транспорт и средства совершения противоправных действий, которые злоумышленники использовали во время совершения преступления.
Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос об избрании им мер пресечения.
Как сообщалось, вчера, 13 мая, Печерский районный суд Киева избрал нардепу от «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку круглосуточный домашний арест до 9 июля.
Служба безопасности Украины объявила о подозрении бывшему народному депутату Семену Семенченко в обстреле из гранатомета в 2019 году здания телеканала «112 Украина»
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Там квалифицировали это как теракт и заявили, что он был совершен во время избирательной кампании в Верховную Раду и использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против Украины.
Отмечается, что для совершения преступления Семен Семенченко задействовал двух участников подчиненного ему вооруженного формирования.
Сообщается, что в июне 2019 года подозреваемый вместе с сообщником провел разведку местности вблизи здания телеканала. Они выбирали «оптимальный способ совершения теракта, в частности, пути отхода с места преступления и наличие камер видеонаблюдения».
Также по информации силовиков, Семен Семенченко организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления, отмечают в Службе безопасности.
По версии следствия, по первоначальному замыслу организатора, исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него много взрывчатки, припарковать у здания телеканала и в определенное время взорвать.
«Вместо этого для сокрытия лиц-исполнителей и организатора, было принято решение совершить террористический акт из-за обстрела здания телеканала из противотанкового гранатомета», — говорится в сообщении.
В СБУ отмечают, что во время обысков в квартирах фигурантов дела в столице и в Киевской области обнаружили и изъяли транспорт и средства совершения противоправных действий, которые злоумышленники использовали во время совершения преступления.
Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос об избрании им мер пресечения.
Как сообщалось, вчера, 13 мая, Печерский районный суд Киева избрал нардепу от «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку круглосуточный домашний арест до 9 июля.