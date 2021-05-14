Служба безопасности Украины объявила о подозрении бывшему народному депутату Семену Семенченко в обстреле из гранатомета в 2019 году здания телеканала «112 Украина»

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Там квалифицировали это как теракт и заявили, что он был совершен во время избирательной кампании в Верховную Раду и использован представителями государства-агрессора в гибридной войне против Украины.

Отмечается, что для совершения преступления Семен Семенченко задействовал двух участников подчиненного ему вооруженного формирования.

Сообщается, что в июне 2019 года подозреваемый вместе с сообщником провел разведку местности вблизи здания телеканала. Они выбирали «оптимальный способ совершения теракта, в частности, пути отхода с места преступления и наличие камер видеонаблюдения».

Также по информации силовиков, Семен Семенченко организовал передачу денег для приобретения транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления, отмечают в Службе безопасности.

По версии следствия, по первоначальному замыслу организатора, исполнители теракта должны были приобрести автомобиль, заложить в него много взрывчатки, припарковать у здания телеканала и в определенное время взорвать.

«Вместо этого для сокрытия лиц-исполнителей и организатора, было принято решение совершить террористический акт из-за обстрела здания телеканала из противотанкового гранатомета», — говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что во время обысков в квартирах фигурантов дела в столице и в Киевской области обнаружили и изъяли транспорт и средства совершения противоправных действий, которые злоумышленники использовали во время совершения преступления.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос об избрании им мер пресечения.