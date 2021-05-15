Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким анонсировал формирование специальной рабочей комиссии при Коблевской ОТГ, которая будет проверять, соблюдают ли собственники баз отдыха требования законодательства.

Об этом он упомянул сегодня, 14 мая, в ходе выездного совещания по вопросам проведения курортно-туристического сезона в 2021 году, передает корреспондент НикВести.

Виталий Ким подчеркнул, что контроль соблюдения соответствующих мер владельцами заведений отдыха в Коблево будет осуществляться совместно с полицией и Госпродпотребслужбой.

— Этот сезон мы «вытянем», я полагаю, относительно безопасности, обеспечения порядка, подтянем вопрос чистоты с мусором. Дороги, как нужно, и водоотведение не успеем сделать. Полноценно, думаю, со следующего года будем видеть изменения, — рассказал глава ОГА.

Ранее сообщалось, что жители Коблево обнаружили в сосновом лесу возле баз отдыха горы пластиковых бутылок, пакетов и прочих отходов. По мнению местных жителей, эти отходы копились не один год.