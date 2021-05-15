Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким анонсировал формирование специальной рабочей комиссии при Коблевской ОТГ, которая будет проверять, соблюдают ли собственники баз отдыха требования законодательства.
Об этом он упомянул сегодня, 14 мая, в ходе выездного совещания по вопросам проведения курортно-туристического сезона в 2021 году, передает корреспондент НикВести.
Виталий Ким подчеркнул, что контроль соблюдения соответствующих мер владельцами заведений отдыха в Коблево будет осуществляться совместно с полицией и Госпродпотребслужбой.
— Этот сезон мы «вытянем», я полагаю, относительно безопасности, обеспечения порядка, подтянем вопрос чистоты с мусором. Дороги, как нужно, и водоотведение не успеем сделать. Полноценно, думаю, со следующего года будем видеть изменения, — рассказал глава ОГА.
Ранее сообщалось, что жители Коблево обнаружили в сосновом лесу возле баз отдыха горы пластиковых бутылок, пакетов и прочих отходов. По мнению местных жителей, эти отходы копились не один год.
Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким анонсировал формирование специальной рабочей комиссии при Коблевской ОТГ, которая будет проверять, соблюдают ли собственники баз отдыха требования законодательства.
Об этом он упомянул сегодня, 14 мая, в ходе выездного совещания по вопросам проведения курортно-туристического сезона в 2021 году, передает корреспондент НикВести.
Виталий Ким подчеркнул, что контроль соблюдения соответствующих мер владельцами заведений отдыха в Коблево будет осуществляться совместно с полицией и Госпродпотребслужбой.
— Этот сезон мы «вытянем», я полагаю, относительно безопасности, обеспечения порядка, подтянем вопрос чистоты с мусором. Дороги, как нужно, и водоотведение не успеем сделать. Полноценно, думаю, со следующего года будем видеть изменения, — рассказал глава ОГА.
Ранее сообщалось, что жители Коблево обнаружили в сосновом лесу возле баз отдыха горы пластиковых бутылок, пакетов и прочих отходов. По мнению местных жителей, эти отходы копились не один год.