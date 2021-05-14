Игорь Петрашко, министр экономики, а также министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления об отставке.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко на своем канале в Telegram.
Он отметил, что Игорь Петрашко, возможно, написал заявление «по требованию Офиса президента».
В то же время, его коллега от Слуги народа Александр Качура пишет, что заявления поданы по собственному желанию. Фракция СН рассмотрит новые кандидатуры на должности министров в понедельник, 17 мая.
Народный депутат от Слуги народа Юлия Гришина опубликовала у себя в Telegram-канале фото заявления Владислава Криклия и сообщила, что тот «не явился на последнее заседание ВСК по Укрзализныце».
По ее словам, вместо Игоря Петрашко номинируется глава Госналоговой Алексей Любченко, а вместо Владислава Криклия — глава Укравтодора Александр Кубраков.
Позже пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний подтвердила информацию о том, что заявления об отставке двух министров поступили в Верховную Раду.
Напомним, депутат Владислав Невеселый покинул пост заместителя руководителя САД Николаевщины.
Игорь Петрашко, министр экономики, а также министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления об отставке.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко на своем канале в Telegram.
Он отметил, что Игорь Петрашко, возможно, написал заявление «по требованию Офиса президента».
В то же время, его коллега от Слуги народа Александр Качура пишет, что заявления поданы по собственному желанию. Фракция СН рассмотрит новые кандидатуры на должности министров в понедельник, 17 мая.
Народный депутат от Слуги народа Юлия Гришина опубликовала у себя в Telegram-канале фото заявления Владислава Криклия и сообщила, что тот «не явился на последнее заседание ВСК по Укрзализныце».
По ее словам, вместо Игоря Петрашко номинируется глава Госналоговой Алексей Любченко, а вместо Владислава Криклия — глава Укравтодора Александр Кубраков.
Позже пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний подтвердила информацию о том, что заявления об отставке двух министров поступили в Верховную Раду.
Напомним, депутат Владислав Невеселый покинул пост заместителя руководителя САД Николаевщины.