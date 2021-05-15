Власти России начали процесс ликвидации компании «Новые проекты», которая фигурирует в подозрении СБУ и Офиса генпрокурора депутату Виктору Медведчуку о «неоконченном покушении на разграбление национальных ценностей на временно оккупированной территории Крыма».

Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на проект «Схемы».

Соответствующая запись в реестре юридических лиц Российской Федерации сделана уже на следующий день после вручения Медведчуку подозрения.

Согласно выписке, 12 мая 2021 года регистрационные органы начали процедуру ликвидации компании «Новые проекты», которая владеет российской лицензией на добычу нефти и газа на участке «Глубокая», которая до аннексии Крыма контролировалась Украиной.

Причиной ликвидации компании в реестре указано: «Принятие регистрирующим органом решения о будущем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ (российском Едином государственном реестре юридических лиц - ред.) сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)».

— В выписке на компанию по состоянию на 14 мая 2021 года существует «запись №19» от октября 2020 года о том, что инспекторы Федеральной налоговой службы РФ провели проверку данных компании «Новые проекты» и установили определенную их недостоверность. И именно это стало основанием для регистрационной службы РФ 12 мая 2021 года начать процесс ликвидации (запись №20). Однако, если брать выписку на компанию по состоянию на начало мая 2021 года - в ней отсутствует запись №19 о том, что в октябре 2020 года в отношении компании были установлены нарушения, хотя эти данные должны обновляться в системе фактически в режиме реального времени. Что может указывать на то, что их внесли «задним числом, — сообщают «Схемы».

Отмечается, что при этом лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на участке «Глубокая» компании «Новые проекты» все еще остается в силе до 2046 года.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал уголовное дело против своего кума Виктора Медведчука, обвиняемого украинским следствием в государственной измене, «очевидной зачисткой политического поля».