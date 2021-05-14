Министр здравоохранения Украины Максим Степанов опроверг информацию о том, что он написал заявление об отставке, и напомнил, что для его освобождения должно набраться необходимое количество голосов в Верховной Раде.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», пишет Левый берег.

— На табло в Верховной Раде за это постановление об отставке должно высветиться 226 голосов. У нас же четко установлено законодательством, что любого члена правительства назначает и освобождает парламент, — сказал Максим Степанов.

Как сообщает ZN.UA, президент Владимир Зеленский требовал написать заявление об отставке от трех министров. Криклий и Петрашко написали, тогда как Степанов отказался.

В пятницу, 14 мая, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль направил в Верховную Раду представление об отставке Министра здравоохранения Максима Степанова.

Напомним, ранее Максим Степанов заявил, что вакцинировать всех украинцев не удастся.