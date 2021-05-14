Граждан Украины сложно убедить в необходимости прививаться от коронавируса, поэтому достичь 100% вакцинации в стране не удастся.

Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов в эфире телеканала НАШ в четверг, 13 мая, пишет Корреспондент.

— Достичь 100% уничтожения вируса, наверное, невозможно. 100% вакцинации будет достичь невозможно. Мы очень надеемся, что мы убедим граждан, чтобы это было 70%, — отметил Максим Степанов.

При этом, по его словам, в случае вакцинации этих 70% взрослого населения в Украине, скорее всего, отменят карантинные ограничения.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко опроверг информацию о том, что зарегистрированные в приложении «Дія» все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса вне очереди уже в ближайшие выходные.