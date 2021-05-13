Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко опроверг информацию о том, что зарегистрированные в приложении «Дія» все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса вне очереди уже в ближайшие выходные.

Об этом он сообщил во время прямого эфира в Instagram Радио Свобода.

Он уточнил, что вакцинировать будут только граждан из приоритетных групп, поскольку вакцины для всех желающих нет.

По его словам, в приоритете для Минздрава остаются граждане в возрасте от 65 лет.

— Мы делаем все возможное, чтобы начать вакцинацию людей, которые записаны в лист ожидания в приложении «Дія» на этих выходных. Сейчас приоритетом для нас являются люди старше 65 лет. В письме ожидания в «Дії» у нас таких есть 23 тысячи 900 человек и мы попробуем провакцинировать их на этих выходных, — сказал Виктор Ляшко.

Ранее сообщалось, что вакцинация украинцев, записавшихся на прививку через портал или приложение «Дiя», начнется уже в эти выходные.