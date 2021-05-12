Вакцинация украинцев, записавшихся на прививку через портал или приложение «Дiя», начнется уже в эти выходные. Все желающие смогут получить прививки в порядке живой очереди в течение 15-16 мая.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в Черниговской области, передает РБК-Украина.

— В течение субботы и воскресенья все граждане, которые зарегистрировались через «Дiя», смогут получить вакцину в порядке живой очереди. Все, кто записался, уже на этих выходных могут обращаться в кабинеты прививания, — сказал он.

Как пояснил премьер, на выходных в Украине наблюдается уменьшение интенсивности вакцинации от коронавируса, поэтому правительство решило на выходных вакцинировать всех желающих. Однако прививки не будут делать вакцинами, полученными от COVAX.

— Начинаем такие процессы в субботу-воскресенье в кабинетах прививания. В субботу-воскресенье у нас есть незадействованные мощности в кабинетах... Это вакцины за пределами инициативы COVAX. Партии по COVAX используются исключительно по национальному плану, это требование инициативы. Вакцины, которые приобрело государство, будут использованы на вакцинацию всех желающих, — заявил Денис Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что сейчас в Украине есть возможность вакцинировать по 400 тысяч граждан, если задействовать все открытые сегодня кабинеты прививки.

Напомним, в Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 11 мая, получил 851 человек, вторую дозу — 138. Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 28 830 людям, вторую дозу — 180.