В Николаевской области вакцину против коронавируса за последние сутки, 11 мая, получил 851 человек, вторую дозу - 180. Всего с начала кампании по вакцинации первую прививку в регионе сделали 28 830 людям.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 18 364 человека.

Наибольшее количество приви сделали во Львовской области - 1881, наименьше в Херсонской области - 50.

Всего с начала кампании по вакцинации сделано 884 547 прививки. Вакцинировано - 882 621 человек, из них получили первую дозу - 882 619. Завершили вакцинацию (получили две дозы) - 1928 человек (из них 2 человека получили первую дозу границей).

Последние сутки вакцинацию проводили 192 мобильных бригад по иммунизации и 809 пунктов прививок.

Напомним, Байден заявил, что 40% мировых лидеров запросили помощь США в вакцинации.