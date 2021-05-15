Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, кто может получить должность министра здравоохранения в случае отставки Максима Степанова. Главным претендентом на должность министра является государственный санврач Виктор Ляшко.

Об этом шла речь в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», пишет РБК-Украина.

— Я думаю, наиболее вероятным кандидатом является господин Ляшко, — сказал Давид Арахамия.

Нардеп отметил, что кандидаты на должности министров, отставка которых будет рассматриваться уже на следующей неделе, дали свое согласие. Арахамия также считает, что в парламенте наберется необходимое количество голосов для увольнения Степанова.

— По нему (Степанову, — прим.) будет фракция в понедельник и будет рассматриваться этот вопрос. Мне известны настроения во фракции, с большой вероятностью он будет уволен. Поэтому будет голосование в Раде, а там, как решит зал, — добавил Давид Арахамия.

В пятницу, 14 мая, в Верховную раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке Степанова из Минздрава. Вопрос увольнения министра планируют рассмотреть во вторник, 18 мая, на внеочередном заседании парламента.

Сам министр здравоохранения Украины Максим Степанов опроверг информацию о том, что он написал заявление об отставке, и напомнил, что для его освобождения должно набраться необходимое количество голосов в Верховной Раде.