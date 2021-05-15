В Совете по нацбезопасности и обороны готовят заседание насчет приграничных с оккупированным Крымом областей: Херсонской, Одесской и Николаевской.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в программе «Свобода слова Савика Шустера».

— То, что касается вопроса тех областей, где мы были вместе с президентом были — Херсонская, Одесская, Николаевская область — сейчас рабочая группа Совета по нацбезопасности и обороны непосредственно находится на территории этих областей. Они готовят это заседание. Заседание состоится в ближайшее время, — заявил Алексей Данилов.

Он добавил, что заседание проведут сразу, как только президент утвердит повестку дня.

— Я думаю, что через две недели, если президент утвердит ту повестку дня, — это заседание состоится, — сказал Алексей Данилов.

Напомним, 27 апреля, президент Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Херсонскую область, в ходе которой он обсудил вопросы безопасности в областях, прилежащих к временно оккупированному Крыму. На повестке дня были Херсонская, Николаевская, Запорожская и Одесская области.