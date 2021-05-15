Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что на расследование противоправных действий Виктора Медведчука не повлияют намерения РФ закрыть компанию «Новые проекты», которая фигурирует в одном из дел.
Об этом она заявила во время ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», пишет ZN.ua.
— Нет, (не повлияет, — прим.). Фактаж у нас уже есть. Если внимательно посмотреть наш с (главой Службы безопасности Украины, — прим.) Иваном Геннадьевичем (Бакановым) брифинг, мы к нему тщательно готовились. Если вы думаете, что что-то было сделано быстро, для пиара, – абсолютно нет. Там каждое слово было выверено... Последствием этого брифинга стало появление нардепа в Офисе генпрокурора. Мне кажется, что результат для того, чтобы мы зашли в уголовный процесс, в меру пресечения, стоил этого, — пояснила Ирина Венедиктова.
Напомним, власти России начали процесс ликвидации компании «Новые проекты», которая фигурирует в подозрении СБУ и Офиса генпрокурора депутату Виктору Медведчуку о «неоконченном покушении на разграбление национальных ценностей на временно оккупированной территории Крыма».
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что на расследование противоправных действий Виктора Медведчука не повлияют намерения РФ закрыть компанию «Новые проекты», которая фигурирует в одном из дел.
Об этом она заявила во время ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», пишет ZN.ua.
— Нет, (не повлияет, — прим.). Фактаж у нас уже есть. Если внимательно посмотреть наш с (главой Службы безопасности Украины, — прим.) Иваном Геннадьевичем (Бакановым) брифинг, мы к нему тщательно готовились. Если вы думаете, что что-то было сделано быстро, для пиара, – абсолютно нет. Там каждое слово было выверено... Последствием этого брифинга стало появление нардепа в Офисе генпрокурора. Мне кажется, что результат для того, чтобы мы зашли в уголовный процесс, в меру пресечения, стоил этого, — пояснила Ирина Венедиктова.
Напомним, власти России начали процесс ликвидации компании «Новые проекты», которая фигурирует в подозрении СБУ и Офиса генпрокурора депутату Виктору Медведчуку о «неоконченном покушении на разграбление национальных ценностей на временно оккупированной территории Крыма».