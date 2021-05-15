Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что на расследование противоправных действий Виктора Медведчука не повлияют намерения РФ закрыть компанию «Новые проекты», которая фигурирует в одном из дел.

Об этом она заявила во время ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», пишет ZN.ua.

— Нет, (не повлияет, — прим.). Фактаж у нас уже есть. Если внимательно посмотреть наш с (главой Службы безопасности Украины, — прим.) Иваном Геннадьевичем (Бакановым) брифинг, мы к нему тщательно готовились. Если вы думаете, что что-то было сделано быстро, для пиара, – абсолютно нет. Там каждое слово было выверено... Последствием этого брифинга стало появление нардепа в Офисе генпрокурора. Мне кажется, что результат для того, чтобы мы зашли в уголовный процесс, в меру пресечения, стоил этого, — пояснила Ирина Венедиктова.

Напомним, власти России начали процесс ликвидации компании «Новые проекты», которая фигурирует в подозрении СБУ и Офиса генпрокурора депутату Виктору Медведчуку о «неоконченном покушении на разграбление национальных ценностей на временно оккупированной территории Крыма».