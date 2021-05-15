Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил обмен Виктора Медведчука на украинских политзаключенных в России. Это могло бы стать возможным в случае осуждения политика.
Такое мнение Алексей Данилов высказал в эфире «Свободы слова Савика Шустера», пишет РБК-Украина.
Секретарь СНБО подчеркнул, что соответствующее решение за президентом Украины Владимиром Зеленским.
— Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем, — сказал Алексей Данилов.
Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что на расследование противоправных действий Виктора Медведчука не повлияют намерения РФ закрыть компанию «Новые проекты», которая фигурирует в одном из дел.
Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил обмен Виктора Медведчука на украинских политзаключенных в России. Это могло бы стать возможным в случае осуждения политика.
Такое мнение Алексей Данилов высказал в эфире «Свободы слова Савика Шустера», пишет РБК-Украина.
Секретарь СНБО подчеркнул, что соответствующее решение за президентом Украины Владимиром Зеленским.
— Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем, — сказал Алексей Данилов.
Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что на расследование противоправных действий Виктора Медведчука не повлияют намерения РФ закрыть компанию «Новые проекты», которая фигурирует в одном из дел.