Секретарь СНБО Алексей Данилов допустил обмен Виктора Медведчука на украинских политзаключенных в России. Это могло бы стать возможным в случае осуждения политика.

Такое мнение Алексей Данилов высказал в эфире «Свободы слова Савика Шустера», пишет РБК-Украина.

Секретарь СНБО подчеркнул, что соответствующее решение за президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем, — сказал Алексей Данилов.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что на расследование противоправных действий Виктора Медведчука не повлияют намерения РФ закрыть компанию «Новые проекты», которая фигурирует в одном из дел.