Соединенные Штаты Америки потребовали от Израиля обеспечить безопасность журналистов после того, как израильские военные разрушили в Газе многоэтажный дом, где размещались офисы СМИ.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Мы напрямую сообщили израильтянам, что обеспечение безопасности и защиты журналистов и независимых СМИ является первоочередной задачей, — заявила Джейн Псаки.

Сегодня ВВС Израиля нанесли ракетный удар по башне Аль-Джалаа, где находились офисы местных и международных СМИ в Секторе Газа, в том числе Associated Press и Al Jazeera. Журналисты и другие находившиеся в здании люди были предупреждены и покинули его до атаки.

Ранее сообщалось о том, что МИД Украины готовит эвакуацию украинцев из сектора Газа.