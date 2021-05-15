Украина настаивает на выполнении обещания, которое ей было дано в 2008 году во время Бухарестского саммита НАТО относительно членства в Альянсе, и ожидает, что саммит в июне в своем заявлении проложит путь к получению ПДЧ.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, сообщает пресс-служба форума.

— Прошло уже 13 лет со времени Бухарестского саммита, на котором было решено, что Украине и Грузии в будущем будет предоставлено членство. И сейчас мы в такой ситуации настаиваем на выполнении этого обещания, — сказала Ольга Стефанишина. — Наша позиция заключается в том, что данное обещание закреплено, и на следующем саммите оно будет подтверждено, и заявление этого саммита проложит дорогу к ПДЧ, — добавила Ольга Стефанишина.

Ольга Стефанишина подчеркнула, что НАТО должен продемонстрировать, что Россия не имеет права вето в Альянсе.

— Решение о ПДЧ и членство в Альянсе очень важны для Украины. Но я думаю, что предоставление Украине ПДЧ на данном этапе является даже более важным для самого Альянса, чтобы продемонстрировать трансатлантическое единство и показать, что есть «план Маршалла» для демократического развития. И к тому же, чтобы на следующем этапе показать, что Россия не имеет права голоса в Альянсе, — сказала Ольга Стефанишина.

Напомним, глава комитета по международным делам Сейма Литвы Жигимантас Павильонис считает, что Украина вступит в НАТО раньше, чем в ЕС, и случится это, по его оценке, максимум через 15 лет.