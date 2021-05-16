Администрация Суэцкого канала начала 15 мая работы по расширению и углублению русла канала.

Jб этом сообщает Al-Youm Al-Sabia.

Проект развития будет реализован в несколько этапов. Первая фаза включает реализацию проекта по дублированию канала с озерами.

На участке примерно в 40 км канал планируют увеличить на 25%, что сделает его двусторонним и более безопасным для прохождения судов.

Проект реконструкции канала нацелен на прокладку дополнительных 10 км на участке с 122-го км до 132-го км, что увеличит длину северного участка с 72 до 82 км, в южной части будет расширена и углублена 30-километровый участок, начиная от 132-го километра до 162-го километра канала.

Напомним, экономический суд города Исмаилия (Египет) наложил арест на контейнеровоз-двадцатитысячник Ever Given, по вине которого Суэцкий канал оказался заблокированным на шесть дней.