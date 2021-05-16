Израиль защищает авиаудар по зданию в Секторе Газа, где размещались несколько офисов международных СМИ. По словам военных, башню, как базу, использовали ХАМАС и палестинская террористическая организация «Исламский джихад».

Об этом этом пишет Times of Israel.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ подчеркнул, что удар не был ошибочным и достиг своей цели.

— Я повторю там были: научно-исследовательское подразделение ХАМАС, военная разведка ХАМАС и офисы «Исламского джихада». Мы прекрасно понимали, что там было, — говорит Хидаи Зильберман.

Пресс-секретарь добавляет, что эта операция была направлена на то, чтобы в будущем террористические группы не смогли сохранить свои офисы рядом со СМИ.

— Если ХАМАС и «Исламский джихад» думают, что СМИ — их щит, то в следующей операции в Газе мы увидим, что офисы СМИ будут использовать боевиками в качестве прикрытия для террористических актов, — говорит он.

Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что атаковала с воздуха дом командира батальона ХАМАС Халеда Манамары.