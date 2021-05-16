По данным на утро 16 мая за минувшие 24 часа пророссийские террористы 16 раз стреляли в сторону украинских позиций из гранатометов и пулеметов. Один украинские защитник пострадал, его оперативно доставили в медучреждение – состояние удовлетворительное.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Рядом с поселком Водяное оккупанты трижды «отрабатывали» по украинским позициям 120-ым калибром минометов, запрещенными Минскими соглашениями. Также боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов разных систем.
Возле населенного пункта Пески террористы применяли запрещенные минометы, пулеметы и стрелковое оружие.
У Широкино и Невельское враги открывали огонь из минометов 82-го калибра, а возле Новгородского, кроме 82-го, в ход пошел 120-ый.
В предместье Старогнатовки оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия, противотанковых и подствольных гранатометов.
Вблизи населенного пункта Опытное враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Гладосово - еще и с станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Марьинки противник дважды открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащий давали отпор.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила наблюдателям ОБСЕ.
По состоянию на 7:00 утра 16 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Новотошковское враг открывал огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Напомним, на Донбассе в четверг, 13 мая, от выстрела снайпера погиб украинский военный.
По данным на утро 16 мая за минувшие 24 часа пророссийские террористы 16 раз стреляли в сторону украинских позиций из гранатометов и пулеметов. Один украинские защитник пострадал, его оперативно доставили в медучреждение – состояние удовлетворительное.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Рядом с поселком Водяное оккупанты трижды «отрабатывали» по украинским позициям 120-ым калибром минометов, запрещенными Минскими соглашениями. Также боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов разных систем.
Возле населенного пункта Пески террористы применяли запрещенные минометы, пулеметы и стрелковое оружие.
У Широкино и Невельское враги открывали огонь из минометов 82-го калибра, а возле Новгородского, кроме 82-го, в ход пошел 120-ый.
В предместье Старогнатовки оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия, противотанковых и подствольных гранатометов.
Вблизи населенного пункта Опытное враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а у поселка Гладосово - еще и с станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Марьинки противник дважды открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.
На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военнослужащий давали отпор.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации украинская сторона СЦКК сообщила наблюдателям ОБСЕ.
По состоянию на 7:00 утра 16 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Новотошковское враг открывал огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Напомним, на Донбассе в четверг, 13 мая, от выстрела снайпера погиб украинский военный.