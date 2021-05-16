В черноморскую акваторию направляется патрульный корабль британских ВМС OPV «Trent»

Об этом написал руководитель проекта Институт Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Утром 16 марта корабль проходил проливы Босфор и Дарданеллы.

— Мониторинговая группа Blackseanews и «Института Черноморских стратегических исследований» сообщает, по состоянию на 9:00 (киевское время) 16.05.2021 в пролив Босфор в направлении Черного моря подходит патрульный корабль Королевского флота Великобритании OPV «Trent» (Р224), — написал он .

Как сообщается, это новый корабль, принятый в состав Королевского флота в августе 2020 года.

— Интересный и верный тренд уже заметен среди наших союзников - именно патрульные корабли и патрульные операции по защите судоходства между Босфором и портами Одесской, Николаевской и Херсонской областей нам нужны сегодня для блокирования части рисков, — отметил Андрей Клименко.

Ранее НикВести сообщали, Великобритания откомандирует в черноморские воды два военных корабля на подмогу Украине.