Глава фракции Европейская солидарность Петр Порошенко заявил, что уход Максима Степанова с поста не позволит власти избежать ответственности за провал борьбы с коронавирусом.

Об этом говорится на сайте политсилы.

Экс-президент настаивает на независимом аудите растрат из антиковидного фонда.

— Недавно были обнародованы цифры Национальной академии наук, которые говорят, что смертность в Украине от ковида составляет не 50 тысяч, а 140 тысяч человек. 140 тысяч жизней украинцев, которые они заплатили за вашу беспомощность, за то, что вы направляли деньги на «большое крадивництво», потому что оттуда текут 20% откатов — это преступление против украинского народа , — подчеркнул Петр Порошенко.

Нардеп отметил, что нынешний глава Минздрава — всего лишь чиновник, всю ответственность на него перекинуть не удасться.

— На Степанова перевести не удастся. Кто такой Степанов? Его никто не знает и ничего от него не зависит. И когда вы забирали деньги из ковидного фонда, Степанов не смел высказать против. Но вы направляли деньги на «большое крадивництво», от этого в Украине умирали люди. И снятием Степанова вы не ограничитесь, потому что нужно сделать то, что мы требуем — через парламентский контроль аудит ковидного фонда. И всех, кто воровал деньги — за решетку, а не ваших политических оппонентов, которые не стесняются вам говорить правду, — отметил Петр Порошенко.

Петр Порошенко подчеркнул, что власть не смогла обеспечить три ключевые позиции — вакцины, кислород и достаточное количество койко-мест для больных коронавирусом.

— Вакцины — для этого надо было заплатить летом прошлого года небольшую предоплату. Они тогда роздерибанили фонд и назвали себя «чемпионами мира по коронавирусу», пообещав, что Украина будет в первой десятке стран по вакцинации. Что-то не слышу отчета о выполнении ваших обещаний. Второе - это кислород. Людей лишили права дышать. Где они были тогда, когда надо было заниматься кислородом, — воопрошает Петр Порошенко.

Глава фракции утверждает, что у власти еще есть время исправить свои ошибки.

— Я твердо убежден, что вакцины, кислород и кровати - это то, что точно власть способна была обеспечить. Она не только сама ничего не сделала, она еще унесла средства у местного самоуправления, которое пыталось в пределах собственных возможностей спасти людей. Летом 2021 эпидемия не закончится, а вакцины мы должны иметь. Вакцинный национализм, который мир продемонстрировал в 2020 году, очень хорошо должно нас научить, — констатирует Петр Порошенко.

Напомним, волонтеры и гражданская организация «Дело Громад» собрали две тысяч пайков для малоимущих людей.