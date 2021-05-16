«Хезболла» останется в стороне от разгорающегося конфликта между террористическими палестинскими движениями и Израилем/

Об этом неназванный ливанский чиновник сообщил лондонской арабоязычной газете Asharq Al-Awsat.

«Хезболла» будет контролировать ситуацию, чтобы конфликт не распространился на Ливан.

— Ситуация на границе с Израилем останется под контролем, потому что «Хезболла» не заинтересована в расширении конфликта, — цитирует источник.

Чиновник отметил, что Иран также не хочет войны между Израилем и «Хезболлой».

Напомним, Израиль защищает авиаудар по зданию в Секторе Газа, где размещались несколько офисов международных СМИ. По словам военных, башню, как базу, использовали ХАМАС и палестинская террористическая организация «Исламский джихад».