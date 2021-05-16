Экс-президент Украины посетил исторический мемориал «Быковнянские могилы» и критически отозвался о тех, кто до сих ищет позитивные стороны в СССР.

Обращение экс-президента размещено на сайте его политсилы.

Делегация из волонтеров, депутатов, священников и военнослужащих, во главе которой шел Петр Порошенко возложила цветы к могилам невинно убиенных.

— Каждый год в эти майские дни большое количество украинцев приходит на быковнянские могилы. В этот сосновый бор, который хранит память о десятках, если не сотнях тысяч украинцев, замученных советской властью. Это символ того, как наш северный сосед сотни лет — от мазепинских времен до агрессии против Украины в Крыму и на востоке — уничтожает украинский народ. И это очень мощная прививки для тех, кто и сейчас не понимает, почему ровно шесть лет назад, 15 мая 2015 я как пятый Президент Украины подписал закон Украины о декоммунизации, — отметил лидер «Европейской Солидарности».

Народный депутат посоветовал адептам советов посетить мемориальный комплекс и своими глазами увидеть количество могильных крестов людей, с которыми безжалостно расправились чекисты.

— Тогда некоторые выступали против декоммунизации. Те, кто выступал, приезжайте сюда, к Быковянским могилам. Постойте пару часов, почитайте, что здесь происходило. И вам гораздо лучше будет понятно, почему такой важной была декоммунизация. У нас, к сожалению, много людей, которые анализируют «плюсы и минусы» СССР, Советского Союза. И вы тоже приезжайте сюда, в Быковни. Каждый крест здесь будет ответом вам на «мощные плюсы СССР», — подчеркнул Петр Порошенко.

Пятый президент Украины добавил, что язык является важнейшим атрибутом независимой нации, поэтому в Советском союзе за украинский язык уничтожали.

— И дополнительным аргументом, почему так важен фундамент украинской государственности. Почему так важна речь. Поскольку за язык пытали украинцев здесь в НКВДшные времена. И сейчас нам его все еще нужно защищать. Почему так важна наша армия. И поэтому сегодня здесь огромное количество ветеранов, которые своим здоровьем, своей кровью, а иногда и своей жизнью, дали право на будущее суверенной независимой нашей стране, — константировал Петр Порошенко.

Быковнянское захоронения жертв сталинских репрессий относится к крупнейшим на территории Украины. Количество похороненных в Быковнянском лесу окончательно не установлено, по мнению историков, оно может составлять от 20 тысяч до 100 тысяч человек.

Среди похороненных в Быковне — художники Михаил Бойчук, Василий Седляр, София Налепинская, Николай Ивасюк, Николай Касперович, Иван Падалка, писатели Майк Йохансен, Михаил Семенко, Вероника Черняховская, Мирослава Свирель, Иван Маловичко, Яков Водяной, Юрий Вухналем, Яков Савченко, Степан Бен, ученые Александр Асаткин, Игнат Ручки, Петр Супруненко, Юрий Ткаченко, Иван Мироновский, Александр Пучкивский, Владимир Белый, актеры и режиссеры Борис Дробинский, Януарий Бортник, Сергей Каргальский, Кирилл Гетман, Иосиф Ижакевич, музейщики Федор Козубовский, Неонила Заглада, Лидия Шульгина, Трофим Тесля, церковные деятели — Василий Липковский, Ефим Калишевский, Марко Грушевский, Юрий Михновский.

Напомним, лидер партии «Народный фронт», бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал украинцев почтить память соотечественников, погибших в застенках тюрем НКВД, замученных на Секирной горе в Соловках.