Служащих 15-ой бригады ВС РФ зафиксировали на территории самопровозглашенной республики «ЛНР» в 2014-2015 годах, что ставит под сомнение их дальнейшее выступление под эгидой ООН в качестве миротворческих сил.

Расследование провел проект Inform Napalm.

Расследователи выяснили, что ряд военнослужащих, проходящих службу в “миротворческой” бригаде, воевал с Украиной.

15-я отдельная мотострелковая бригада. Это единственная в Вооруженных силах РФ бригада, которая имеет статус «миротворческой» и входит в состав международных миротворческих сил ООН. Она комплектуется только военнослужащими по контракту, которые обязательно должны владеть английским или французским языком, имеют водительские права категории «В», а также после прохождения обучения в миротворческом центре в Москве сдают экзамены, которые принимает комиссия ООН.

Николай Плотников в декабре 2014 года загрузил свое фото с геолокацией в Луганской области Украины. На нем в руках он держит бесшумную снайперскую винтовку для подразделений специального назначения ВСС «Винторез». Также в его фотоальбоме нашли фото его ведомственных наград от МО РФ: медаль «За возвращение Крыма» и медаль «За боевые заслуги». Плотникова также узнали на групповой фотографии военнослужащих 15-й ОМСБр.

Антон Слезин, младший сержант, публиковал общие фото с другими военнослужащими 15-й ОМСБр из зоны боевых действий на Донбассе. Особое внимание привлекли фото с техникой, на которой замазан тактический знак бригады, а поверх него написано «ЛНР». Также среди фото Слезина были опубликованы награды: медаль «За возвращение Крыма» и медаль «За воинскую доблесть» II степени с наградным удостоверением.

Напомним, Россия провела отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины, в пункте постоянной дислокации с 23 апреля.