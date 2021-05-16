Президент Чехии Милан Земан раскритиковал Россию за включение Чехии в список недружественных стран.

Об этом пишет местное издание Novinky.

По словам главы государства, для РФ эта ошибка может дорого обойтись.

— Это глупость с российской стороны, потому что заводить врагов из бывших друзей – ошибка. Если не может быть дружбы, то должны быть, по крайней мере, правильные отношения, — говорит Милош Земан.

Он добавил, что враждовать всегда плохо.

Напомним, законодатели Чехии рассматривают возможность подачи конституционного иска против президента Милоша Земана за госизмену. Парламентарии считают, что он ее совершил, когда начал отрицать причастность российских агентов ко взрывам в Врбетице в 2014 году.