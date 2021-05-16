Городской голова Днепра Борис Филатов распорядился повесить над мэрией флаг Израиля.

Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.

По словам политика, он принял решение не в знак поддержки одной из сторон, а для солидарности с друзьями и близкими, которые ежечасно находятся в опасности из-за обстрела ракетами.

— Цивилизация против варварства. Двадцать первый век против Средневековья. Попытки соблюдать политические договорённости против бесконечного желания радикализировать конфликт и втянуть в него весь остальной мир. Люди, жаждущие строить свою страну против международного лобби либералов и леваков, оправдывающих террористические группировки трескотней о «свободе вероисповедания» и попутно тратящих на содержание бездельников колоссальные деньги. Армия, предупреждающая заранее о своих атаках против тысяч ракет, вероломно выпущенных по мирным городам. Нет, мы не за «Силу против Правды», как некоторые манипуляторы стали утверждать. Мы за своих близких, друзей, родственников, одноклассников, бывших соотечественников и коллег, которые вынуждены сейчас сидеть по бомбоубежищам, — объяснил свою мотивацию мэр города.

Ранее НикВести сообщали, что английский футбольный клуб «Лестер-Сити» победил «Челси» в финальном матче за Кубок Англии. Некоторые игроки «Лестера» отметили триумф, выбежав на поле с флагами Палестины.