Английский футбольный клуб «Лестер-Сити» победил «Челси» в финальном матче за Кубок Англии. Некоторые игроки «Лестера» отметили триумф, выбежав на поле с флагами Палестины.

Об этом пишет BBC.

Жест поддержки Палестине выказали игроки Хамза Чоудхури и Уэсли Фофана.

Английский полузащитник Чоудхури и французский защитник Фофана были замечены с палестинским флагом.

Чоудхури накинул флаг на плечи, когда он забирал медаль после победы над «Челси» со счетом 1: 0.

ФК «Лестер» отпраздновал победу в финале Кубка Англии палестинскими флагами

Ранее НикВести сообщали, министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что Израиль должен отвечать на провокации ХАМАС и жестоко наказывать террористов.