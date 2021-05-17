«Укравтодор» начал формирование базы придорожных объектов, которые представляют культурную ценность. Среди них остановки общественного транспорта, украшенные мозаикой.
Об этом в Facebook рассказал глава «Укравтодора» Александр Кубраков.
«В планах на этот год — системное развитие придорожной инфраструктуры. Долгое время этот вопрос просто игнорировался — как следствие, большая часть действительно ценных объектов, в частности остановочных комплексов и автопавильонов, перешли в аварийное состояние и представляют опасность для пассажиров», — отметил он.
Он попросил подключиться к процессу формирования базы и местное население.
«На основе этого перечня за моей подписью будет сформировано отдельное поручение для областных служб автомобильных дорог. Оно потребует учитывать культурное значение объектов придорожной инфраструктуры при планировании и реализации дорожных проектов», — заявил глава «Укравтодора».
В то же время, не все объекты из-за их неудовлетворительного технического состояния удастся сохранить или восстановить, поэтому в рамках программы «Большая стройка» параллельно ведется разработка проектов строительства новых придорожных комплексов. Прием проектных заявок «Укравтодор» начал еще в декабре прошлого года, и он все еще продолжается. Подробности можно узнать по ссылке.
Проекты примут участие в конкурсе, победители которого будут отобраны для реализации в масштабах всей Украины.
Кроме того, придорожные комплексы, представляющие культурную ценность, планируют включить в программу «Большая реставрация» и повысить, таким образом, туристический потенциал Украины.
Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко поручился, что программа «Большая реставрация» восстановит прежний вид множеству культурных памятников за несколько лет.
«Укравтодор» начал формирование базы придорожных объектов, которые представляют культурную ценность. Среди них остановки общественного транспорта, украшенные мозаикой.
Об этом в Facebook рассказал глава «Укравтодора» Александр Кубраков.
«В планах на этот год — системное развитие придорожной инфраструктуры. Долгое время этот вопрос просто игнорировался — как следствие, большая часть действительно ценных объектов, в частности остановочных комплексов и автопавильонов, перешли в аварийное состояние и представляют опасность для пассажиров», — отметил он.
Он попросил подключиться к процессу формирования базы и местное население.
«На основе этого перечня за моей подписью будет сформировано отдельное поручение для областных служб автомобильных дорог. Оно потребует учитывать культурное значение объектов придорожной инфраструктуры при планировании и реализации дорожных проектов», — заявил глава «Укравтодора».
В то же время, не все объекты из-за их неудовлетворительного технического состояния удастся сохранить или восстановить, поэтому в рамках программы «Большая стройка» параллельно ведется разработка проектов строительства новых придорожных комплексов. Прием проектных заявок «Укравтодор» начал еще в декабре прошлого года, и он все еще продолжается. Подробности можно узнать по ссылке.
Проекты примут участие в конкурсе, победители которого будут отобраны для реализации в масштабах всей Украины.
Кроме того, придорожные комплексы, представляющие культурную ценность, планируют включить в программу «Большая реставрация» и повысить, таким образом, туристический потенциал Украины.
Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко поручился, что программа «Большая реставрация» восстановит прежний вид множеству культурных памятников за несколько лет.