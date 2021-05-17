«Укравтодор» начал формирование базы придорожных объектов, которые представляют культурную ценность. Среди них остановки общественного транспорта, украшенные мозаикой.

Об этом в Facebook рассказал глава «Укравтодора» Александр Кубраков.

«В планах на этот год — системное развитие придорожной инфраструктуры. Долгое время этот вопрос просто игнорировался — как следствие, большая часть действительно ценных объектов, в частности остановочных комплексов и автопавильонов, перешли в аварийное состояние и представляют опасность для пассажиров», — отметил он.

Он попросил подключиться к процессу формирования базы и местное население.

«На основе этого перечня за моей подписью будет сформировано отдельное поручение для областных служб автомобильных дорог. Оно потребует учитывать культурное значение объектов придорожной инфраструктуры при планировании и реализации дорожных проектов», — заявил глава «Укравтодора».

В то же время, не все объекты из-за их неудовлетворительного технического состояния удастся сохранить или восстановить, поэтому в рамках программы «Большая стройка» параллельно ведется разработка проектов строительства новых придорожных комплексов. Прием проектных заявок «Укравтодор» начал еще в декабре прошлого года, и он все еще продолжается. Подробности можно узнать по ссылке.

Проекты примут участие в конкурсе, победители которого будут отобраны для реализации в масштабах всей Украины.

Кроме того, придорожные комплексы, представляющие культурную ценность, планируют включить в программу «Большая реставрация» и повысить, таким образом, туристический потенциал Украины.

Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко поручился, что программа «Большая реставрация» восстановит прежний вид множеству культурных памятников за несколько лет.