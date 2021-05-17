Начиная с понедельника, 17 мая Чехия ослабляет ряд карантинных ограничений и начинает вакцинацию граждан, старше 40 лет.

Об этом, в воскресенье, 16 мая, пишет Укринформ.

Так, в стране после долгого перерыва открываются рестораны, кафе и бары. При этом администрация и обслуживающий персонал заведений должны обеспечить максимальное соблюдение норм санитарно-эпидемиологической безопасности. У ресторанных столиков на террасах, согласно требованию властей, одновременно смогут сидеть не более 4 гостей. Контроль за этим будет осуществлять полиция.

Сообщается, что клиенты должны быть готовы предъявить, в случае проверки полицией, отрицательный тест на коронавирус (антигенный не старше трех дней, PCR не старше 7 дней), сертификат о вакцинации или справку о перенесенной болезни COVID-19 в течение последних 90 дней.

Одновременно в Чехии открываются школьные столовые, рестораны и буфеты в гостиницах, столовые в учреждениях и на предприятиях. В то же время, им строжайше запрещено обсуживать посторонних посетителей.

Время работы предприятий общественного питания власти ограничили с 06.00 до 21.59.

Кроме того, с понедельника в стране разрешено проведение культурных и спортивных мероприятий под открытым небом с участием до 700 зрителей. Наличие маски при этом обязательно, расстояние между людьми - 2 метра.

Фитнес-центрам, тренажерным залам, бассейнам, саунам также будет разрешено принимать клиентов с условием - один человек на 15 кв метров.

Зоологические и ботанические сады смогут принимать не более 20% посетителей, как и сейчас, и 50% от общего допустимой вместимости. Внутренние помещения театров, концертных комплексов и кинотеатров пока останутся закрытыми.

С понедельника открывается вакцинация для людей старше 40 лет, а это почти десятая часть населения.

В Чехии, население которой составляют 10,702 млн жителей, за время пандемии общее число инфицированных коронавирусом составило 1 652 840, из них вылечились 1 592 263, умер 29 901 человек.

Напомним, в Италии COVID-смертность и госпитализации снизились на 80% благодаря вакцинации.