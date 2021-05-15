В Италии число случаев заражения COVID-19 среди взрослых всех возрастов снизилось на 80% через пять недель после первой дозы вакцины Pfizer, Moderna или AstraZeneca.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Reuters.

Первое такое исследование, проведенное страной ЕС по реальным результатам кампании иммунизации, было осуществлено Национальным институтом здравоохранения Италии (ISS) и Министерством здравоохранения среди 13,7 миллиона человек, вакцинированных по всей Италии.

Ученые начали изучать данные со дня начала кампании вакцинации в Италии, в период с 27 декабря 2020 года до 3 мая 2021 года.

Анализ данных показал, что по мере вакцинации риск заражения коронавирусом, госпитализации и смерти постепенно снижался.

— Через 35 дней после приема первой дозы число инфекций снизилось на 80%, количество госпитализаций — на 90%, а смертность снизились на 95%, — говорится в сообщении ISS.

Как отметил президент ISS Сильвио Брусаферро, эти данные «подтверждают эффективность кампании вакцинации и необходимость быстрого охвата населения, чтобы положить конец чрезвычайной ситуации».

Италия следовала рекомендациям производителей, вводя вторую дозу Pfizer через три недели после первой, вторую дозу Moderna через четыре недели и вторую дозу AstraZeneca после 12-ти недель.

Как отмечает издание, по состоянию на утро субботы около 8,3 миллиона итальянцев, или 14% населения, были полностью вакцинированы, а около 10 млн человек получили первую прививку.

Напомним, в Украине пересмотрели данные летальности от коронавируса. Реальная смертность от COVID-19 в 2020 году в стране была почти втрое больше, чем публиковали в статистике Министерства здравоохранения.