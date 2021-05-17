Совет ЕС собирается на срочное заседание из-за продолжающейся эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.

Внеочередное заседание состоится во вторник, 18 мая, передает Корреспондент.

Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем Twitter.

— Учитывая продолжающуюся эскалацию между Израилем и Палестиной и неприемлемое количество жертв среди гражданского населения, я собираю экстренную видеоконференцию министров иностранных дел ЕС во вторник, — написал он.

Жозеп Боррель добавил, что в Совете Европейского Союза будут обсуждать, как можно наилучшим образом способствовать прекращению нынешнего насилия.

Между тем стало известно, что Израиль нанес удары по девяти домам командиров ХАМАС. Также была уничтожена подземная инфраструктура боевиков. Бункер находился рядом с детсадом и мечетью.

Ранее сообщалось, что эко-активистка Грета Тунберг использует свою знаменитость, чтобы сеять ненависть к Израилю и скрытно поддержать палестинские террористические организации по типу ХАМАС.