Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к понтифику с просьбой помочь положить конец тому, что он охарактеризовал как «резню», Израиля над палестинцами. Турецкий лидер призвал ввести санкции против Тель-Авива.

Об этом пишет Times of Israel.

Эрдоган обратился к Папе с призывом, что «палестинцы будут и дальше подвергаться резне, если международное сообщество не накажет Израиль… санкциями», добавив, что послания Папы имеют «большое значение для мобилизации христианского мира и международного сообщества».

Напомним, президент Турции Рейджеп Эрдоган заявил, что страна защитит жизни палестинцев с тем же упорством, с которым оказывала помощь Азербайджану в конфликте за Нагорный Карабах.