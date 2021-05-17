Племянник президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова разжился государственными контрактами на 25,7 миллионов евро на покупку еды за границей.
Об этом сообщает ИА Фергана.
Зарегистрированной в Великобритании компания Greatcom Trade LLP принадлежит 39-летнему Хаджимурату Реджепову — племяннику Гурбангулы Бердымухамедова. Эта компания получила контракт в 2016 году, после того, как президент подписал соответствующий указ. С нею заключили договор об импорте продуктов первой необходимости, таких как курица, сахар и масло.
Указ Бердымухамедова, дающий Greatcom право импортировать продукты, — уникальный документ для страны, в которой президент напрямую участвует во всех аспектах госуправления. Журналисты изучили тысячи президентских указов, и только этот напрямую относится к поставкам продуктов. Источник издания назвал этот документ «президентским сигналом» чиновникам о том, с какими фирмами нужно работать.
Тем временем в Туркменистане наблюдается продовольственный кризис и подорожание продуктов питания в несколько раз, отмечается в расследовании. Туркменистанцы вынуждены стоять в многочасовых очередях у госмагазинов, чтобы купить продукты питания по субсидированным ценам. В прошлом году ситуация усугубилась: правительство ввело систему продовольственных карточек во всех регионах, кроме столицы, и обязало жителей покупать субсидированные продукты в ближайшем к месту прописки магазине. Затем в некоторых регионах Туркменистана продуктовые нормы сократились.
Напомним, в Туркмении с ветеранов Второй мировой войны собирают сборы, за которые потом купят подарки, которые им «торжественно» преподнесет президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Племянник президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова разжился государственными контрактами на 25,7 миллионов евро на покупку еды за границей.
Об этом сообщает ИА Фергана.
Зарегистрированной в Великобритании компания Greatcom Trade LLP принадлежит 39-летнему Хаджимурату Реджепову — племяннику Гурбангулы Бердымухамедова. Эта компания получила контракт в 2016 году, после того, как президент подписал соответствующий указ. С нею заключили договор об импорте продуктов первой необходимости, таких как курица, сахар и масло.
Указ Бердымухамедова, дающий Greatcom право импортировать продукты, — уникальный документ для страны, в которой президент напрямую участвует во всех аспектах госуправления. Журналисты изучили тысячи президентских указов, и только этот напрямую относится к поставкам продуктов. Источник издания назвал этот документ «президентским сигналом» чиновникам о том, с какими фирмами нужно работать.
Тем временем в Туркменистане наблюдается продовольственный кризис и подорожание продуктов питания в несколько раз, отмечается в расследовании. Туркменистанцы вынуждены стоять в многочасовых очередях у госмагазинов, чтобы купить продукты питания по субсидированным ценам. В прошлом году ситуация усугубилась: правительство ввело систему продовольственных карточек во всех регионах, кроме столицы, и обязало жителей покупать субсидированные продукты в ближайшем к месту прописки магазине. Затем в некоторых регионах Туркменистана продуктовые нормы сократились.
Напомним, в Туркмении с ветеранов Второй мировой войны собирают сборы, за которые потом купят подарки, которые им «торжественно» преподнесет президент Гурбангулы Бердымухамедов.