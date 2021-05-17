Племянник президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова разжился государственными контрактами на 25,7 миллионов евро на покупку еды за границей.

Об этом сообщает ИА Фергана.

Зарегистрированной в Великобритании компания Greatcom Trade LLP принадлежит 39-летнему Хаджимурату Реджепову — племяннику Гурбангулы Бердымухамедова. Эта компания получила контракт в 2016 году, после того, как президент подписал соответствующий указ. С нею заключили договор об импорте продуктов первой необходимости, таких как курица, сахар и масло.

Указ Бердымухамедова, дающий Greatcom право импортировать продукты, — уникальный документ для страны, в которой президент напрямую участвует во всех аспектах госуправления. Журналисты изучили тысячи президентских указов, и только этот напрямую относится к поставкам продуктов. Источник издания назвал этот документ «президентским сигналом» чиновникам о том, с какими фирмами нужно работать.

Тем временем в Туркменистане наблюдается продовольственный кризис и подорожание продуктов питания в несколько раз, отмечается в расследовании. Туркменистанцы вынуждены стоять в многочасовых очередях у госмагазинов, чтобы купить продукты питания по субсидированным ценам. В прошлом году ситуация усугубилась: правительство ввело систему продовольственных карточек во всех регионах, кроме столицы, и обязало жителей покупать субсидированные продукты в ближайшем к месту прописки магазине. Затем в некоторых регионах Туркменистана продуктовые нормы сократились.

Напомним, в Туркмении с ветеранов Второй мировой войны собирают сборы, за которые потом купят подарки, которые им «торжественно» преподнесет президент Гурбангулы Бердымухамедов.