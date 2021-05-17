Об этом сообщает БелТА.

Документ вносит изменения в законы, которые регулируют деятельность правоохранительных органов и военизированных организаций.

В частности, закон позволяет проводить личный досмотр граждан и находящихся при них вещей, транспортных средств при задержании. Также предусматривается, что силовики не несут ответственности за вред, причиненный в результате применения физической силы, спецсредств, оружия, боевой и спецтехники, если их применения осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов.

— Кроме того, органы внутренних дел наделяются правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков, - отмечает издание.

Еще органам внутренних дел разрешено запрещать гражданам проводить фото и видеосъемку, аудиозапись окружающей обстановки.

Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.