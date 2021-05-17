Мэр Новой Одессы Александр Поляков получает больше 36 тысяч гривен зарплаты «чистыми» ежемесячно.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные в ответ на запрос НикВести.

Александр Поляков

Оклад Александра Полякова составляет 12 тысяч гривен. При этом он получает ежемесячные премии, превышающие оклад едва ли не в два раза и различные надбавки. В январе, феврале и апреле ему насчитали по 22 тысячи 680 гривен премии. Также ему насчитывают выплачивают по 600 гривен надбавки за ранг, 2520 — за выслугу и 7560 — за интенсивность. Таким образом он получает 45,3 тысячи зарплаты, из которых по 8,8 тысячи высчитывают налогов. На руки ему выплачивают около 36,5 тысяч гривен в месяц.

Светлана Злая/Фото из Facebook

Его заместитель Светлана Злая имеет 11 тысяч гривен оклада, по 500 гривен надбавки за ранг, 4600 — за выслугу, 12,8 тысячи — за интенсивность. Дважды с момента назначения она получала премии: в декабре за отработанные 17 дней ей насчитали чуть больше 10 тысяч гривен премии, в марте она получила 8,6 тысячи премиальных. В апреле Светлана Злая получила 33,3 тысячи гривен на оздоровление. Таким образом ее зарплата «чистыми» в декабре составила 26 тысяч гривен, в январе и феврале по 23,3 тысячи, в марте — 30,3 и в апреле 49 тысяч гривен.

Игорь Журба/Фото НовостиN

Второй заместитель городского головы Игорь Журба также имеет 11 тысяч гривен оклада и 500 — надбавки за ранг. По 2300 гривен ему доплачивают за выслугу, по 11040 — за интенсивность. Почти ежемесячно ему начисляют премиальные (кроме февраля). В декабре он получил 13,4 тысячи премии, в январе — 3,7, в марте — 7,4, в апреле — 4,9. С учетом уже вычтенных налогов в декабре Игорь Журба в целом заработал 26,2 тысячи, в январе — 22,9 тысячи, в феврале — 19,9, в марте — 25,9 и в апреле — 23,9 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что Вознесенский городской голова Евгений Величко получает около 12,5 тысяч гривен, а его заместители — до 10,5 тысяч.

Также сообщалось, что больше всех из заместителей Николаевского городского головы платят Дмитрию Лазареву, который отвечает за инновации в мэрии. Меньше всего из вице-мэров получает Анатолий Петров — зам Александра Сенкевича по гуманитарным вопросам.