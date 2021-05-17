Премьер-министр Эстонии Кая Каллас прибудет в Украину с рабочим визитом. Политик хочет вдохновить Украину на продвижение реформ и ознакомиться с ситуацией в зоне конфликта на Донбассе.

Ее визит продлится с 17 по 19 мая, пишет Корреспондент.

— Моя цель — подтвердить поддержку Эстонии европейской интеграции Украины в то время, когда ситуация на украинской границе опять эскалировалась из-за действий России, и обсудить сотрудничество в проведении реформ, — сказала Кая Каллас.

Она прибудет в Киев во второй половине дня в понедельник. Сегодня же она встретится со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Во вторник с вице-премьером по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексеем Резниковым Кая Каллас отправится в Луганскую область. Там она планирует посетить контрольные пункты въезда-выезда.

19 мая глава эстонского правительства встретится с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.

Правительство Эстонии воплощает несколько проектов в регионе конфликта на Донбассе, направленных на повышение благополучия школьников и обеспечение равных возможностей в сфере образования. Также Эстония работает над обеспечением интернетом двух местных села и предоставляет гуманитарную помощь малообеспеченным семьям.

Помимо этого, Эстония помогает ликвидировать последствия крупных лесных пожаров, произошедших в Украине в 2020 году.

Напомним, в начале мая президенты Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы подписали совместную декларацию.