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Украинский политзаключенный Валентин Выговский, который удерживается в России, намерен объявить голодовку. Он потерял надежду вернуться живым на родину.
Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
Она напомнила, что Выговский седьмой год находится в незаконном заключении и сейчас удерживается в колонии в Кировской области.
— Постоянное пребывание в холоде и в полной изоляции привело к ухудшению состояния здоровья Валентина. Кроме того, администрация исправительного учреждения осуществляет психологическое давление на нашего соотечественника - без каких-либо объяснений и причин помещает в ШИЗО, снимает деньги с карточного счета, которые родные ему перечисляют для покупки продуктов питания и средств гигиены, - отметила Людмила Денисова.
В связи с этим Валентин Выговский сообщил родным о намерении начать голодовку, если ситуация не изменится. Денисова расценивает действия российских тюремщиков как пытки и бесчеловечное обращение. Она также попросила российскую коллегу обеспечить надлежащие условия содержания политзаключенного.
Ранее представители оккупационной власти на Донбассе передали украинской стороне списки на обмен пленными.
Украинский политзаключенный Валентин Выговский, который удерживается в России, намерен объявить голодовку. Он потерял надежду вернуться живым на родину.
Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
Она напомнила, что Выговский седьмой год находится в незаконном заключении и сейчас удерживается в колонии в Кировской области.
— Постоянное пребывание в холоде и в полной изоляции привело к ухудшению состояния здоровья Валентина. Кроме того, администрация исправительного учреждения осуществляет психологическое давление на нашего соотечественника - без каких-либо объяснений и причин помещает в ШИЗО, снимает деньги с карточного счета, которые родные ему перечисляют для покупки продуктов питания и средств гигиены, - отметила Людмила Денисова.
В связи с этим Валентин Выговский сообщил родным о намерении начать голодовку, если ситуация не изменится. Денисова расценивает действия российских тюремщиков как пытки и бесчеловечное обращение. Она также попросила российскую коллегу обеспечить надлежащие условия содержания политзаключенного.
Ранее представители оккупационной власти на Донбассе передали украинской стороне списки на обмен пленными.