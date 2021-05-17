Украинский политзаключенный Валентин Выговский, который удерживается в России, намерен объявить голодовку. Он потерял надежду вернуться живым на родину.

Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Она напомнила, что Выговский седьмой год находится в незаконном заключении и сейчас удерживается в колонии в Кировской области.

— Постоянное пребывание в холоде и в полной изоляции привело к ухудшению состояния здоровья Валентина. Кроме того, администрация исправительного учреждения осуществляет психологическое давление на нашего соотечественника - без каких-либо объяснений и причин помещает в ШИЗО, снимает деньги с карточного счета, которые родные ему перечисляют для покупки продуктов питания и средств гигиены, - отметила Людмила Денисова.

В связи с этим Валентин Выговский сообщил родным о намерении начать голодовку, если ситуация не изменится. Денисова расценивает действия российских тюремщиков как пытки и бесчеловечное обращение. Она также попросила российскую коллегу обеспечить надлежащие условия содержания политзаключенного.

Ранее представители оккупационной власти на Донбассе передали украинской стороне списки на обмен пленными.