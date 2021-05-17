Верховная Рада планирует работать в ускоренном режиме, чтобы до окончания пятой сессии приянять ряд законопроектов, в том числе необходимых для выполнения условий МВФ.

Об этом в понедельник, 17 мая, рассказал глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

— За эти пять пленарных недель у нас есть много разных тем, которые мы должны рассмотреть, чтобы до конца сессии выйти на каникулы, как и подобает отличникам - с хорошим результатом выполненных задач, - заявил Александр Корниенко.