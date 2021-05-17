Верховная Рада планирует работать в ускоренном режиме, чтобы до окончания пятой сессии приянять ряд законопроектов, в том числе необходимых для выполнения условий МВФ.
Об этом в понедельник, 17 мая, рассказал глава партии Слуга народа Александр Корниенко.
— За эти пять пленарных недель у нас есть много разных тем, которые мы должны рассмотреть, чтобы до конца сессии выйти на каникулы, как и подобает отличникам - с хорошим результатом выполненных задач, - заявил Александр Корниенко.
В частности, за оставшиеся пять пленарных недель планируют принять решения по земельной реформе, приватизации, налоговой амнистии, реформе правоохранительной и судебной систем, а также закон об электронных публичных услугах.
— Если простыми словами, то это тот самый переход на электронный документооборот, который мы обещали. Это абсолютно революционные для Украины услуги. Среди них онлайн смена места регистрации, о чем мечтает вся страна - давно надо избавиться от позорного штампа в паспорте. Также будет онлайн регистрация бизнеса, ипотеки для переселенцев. А цифровая подпись в смартфоне - это вообще уникальная технология. Это та реформа, которая понятна большинству людей, - считает Александр Корниенко.
Также депутаты планируют завершить рассмотрение законопроекта об упрощении создания и стимулирования работы индустриальных парков.
Кроме того, к 30-летию независимости парламент планирует рассмотреть ряд государственных вопросов, в частности, это касается государственных символов. А также принять постановление о торжественных заседаниях Верховной рады.
Отдельно к этой дате рассмотрят вопрос положения крымских татар.
— В День независимости будет работать Крымская платформа, думаю, что Верховная рада должна восстановить все свои наработки, связанные с важным вопросом статуса крымско-татарского народа. Также в день памяти жертв геноцида крымско-татарского народа мы должны обязательно уделить внимание этой теме в парламенте, - говорит Александр Корниенко.
Ранее сообщалось, что Украина ожидает продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.
Верховная Рада планирует работать в ускоренном режиме, чтобы до окончания пятой сессии приянять ряд законопроектов, в том числе необходимых для выполнения условий МВФ.
Об этом в понедельник, 17 мая, рассказал глава партии Слуга народа Александр Корниенко.
— За эти пять пленарных недель у нас есть много разных тем, которые мы должны рассмотреть, чтобы до конца сессии выйти на каникулы, как и подобает отличникам - с хорошим результатом выполненных задач, - заявил Александр Корниенко.
В частности, за оставшиеся пять пленарных недель планируют принять решения по земельной реформе, приватизации, налоговой амнистии, реформе правоохранительной и судебной систем, а также закон об электронных публичных услугах.
— Если простыми словами, то это тот самый переход на электронный документооборот, который мы обещали. Это абсолютно революционные для Украины услуги. Среди них онлайн смена места регистрации, о чем мечтает вся страна - давно надо избавиться от позорного штампа в паспорте. Также будет онлайн регистрация бизнеса, ипотеки для переселенцев. А цифровая подпись в смартфоне - это вообще уникальная технология. Это та реформа, которая понятна большинству людей, - считает Александр Корниенко.
Также депутаты планируют завершить рассмотрение законопроекта об упрощении создания и стимулирования работы индустриальных парков.
Кроме того, к 30-летию независимости парламент планирует рассмотреть ряд государственных вопросов, в частности, это касается государственных символов. А также принять постановление о торжественных заседаниях Верховной рады.
Отдельно к этой дате рассмотрят вопрос положения крымских татар.
— В День независимости будет работать Крымская платформа, думаю, что Верховная рада должна восстановить все свои наработки, связанные с важным вопросом статуса крымско-татарского народа. Также в день памяти жертв геноцида крымско-татарского народа мы должны обязательно уделить внимание этой теме в парламенте, - говорит Александр Корниенко.
Ранее сообщалось, что Украина ожидает продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.